На матче «Краснодара» и «Зенита» ожидается 32 тысячи зрителей

Встреча лидеров чемпионата России 13 апреля соберет в Краснодаре почти полный стадион. По данным «РБ Спорт», организаторы ожидают на матче примерно 32 тысячи болельщиков при официальной вместимости арены 35 059 мест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии