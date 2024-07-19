Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Не жаль ничутьВо Львове расстре...
  • Гарий Щерба
    Ну просто  ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ , НАЦИСТКА ОТПРАВИЛАСЬ  на  ВСТРЕЧУ БАНДЕРЕ ....!!!Ирина Фарион умер...
  • Grigorij Smoljakov
    Туда и дорога падле.Ирина Фарион умер...

«Безумная активность русских»: Армия России наступает на Часов Яр с фланга (КАРТА)

«Безумная активность русских»: Армия России наступает на Часов Яр с фланга (КАРТА)

Армия России прорвалась сквозь линию обороны врага и угрожает Часов Яру с фланга. После взятия Калиновки силами 200-й бригады и прорыва десанта сквозь мощную линию обороны ВСУ на северном фланге и выхода за канал «Северский Донец — Донбасс» 98-я ивановская дивизия ВДВ продолжает атаковать, расширяя зону контроля на этом участке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх