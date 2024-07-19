«Безумная активность русских»: Армия России наступает на Часов Яр с фланга (КАРТА)

Армия России прорвалась сквозь линию обороны врага и угрожает Часов Яру с фланга. После взятия Калиновки силами 200-й бригады и прорыва десанта сквозь мощную линию обороны ВСУ на северном фланге и выхода за канал «Северский Донец — Донбасс» 98-я ивановская дивизия ВДВ продолжает атаковать, расширяя зону контроля на этом участке.