Иран заявил о поражении газовых платформ в Израиле при ракетной атаке

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) в ходе ракетного удара поразил газовые платформы в районе израильского города Ашкелона, передает иранское государственное агентство Tasnim.
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