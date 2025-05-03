Концерт в БКЗ «Октябрьский» посвятили предстоящему «Бессмертному полку»

Глава Красногвардейского района поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы со сцены БКЗ «Октябрьский».
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