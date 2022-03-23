Военные инженеры Приморья обезвредили участок от мин условного противника

В Приморье инженеры общевойсковой армии ВВО уничтожили минно-взрывные заграждения условного противника, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на министерство обороны РФ.
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