Иран и Индия подписали два меморандума о взаимопонимании

Два меморандума о взаимопонимании по итогам 20-го заседания совместной ирано-индийской комиссии в Нью-Дели подписали министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар.
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