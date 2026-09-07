Олег Соскин высказался критически о переговорах Зеленского с Уиткоффом

Олег Соскин, бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы, выразил критику в адрес президента Владимира Зеленского в связи с его переговорами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.