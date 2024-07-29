Потоки воды и унесенные люди: прорвало дамбу Беломорско-Балтийского канала

Потоки воды и унесенные люди: прорвало дамбу Беломорско-Балтийского каналаМежду 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала в Сегежском районе Карелии сегодня утром размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции.