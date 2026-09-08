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Аргументы недели

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Трамп объявил войну Bombardier: канадский авиагигант должен перенести производство в США

Трамп объявил войну Bombardier: канадский авиагигант должен перенести производство в США

Трамп объявил войну канадскому авиагиганту Bombardier. Он заявил, что компания больше не сможет продавать самолёты в США, если не перенесёт производство в страну.

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