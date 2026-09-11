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1 подписчик

Истории о дачах, читать дележки

Истории о дачах, читать дележки

Отец умер в феврале, а уже в марте начались разговоры о даче. Я понимаю, что это звучит цинично — не прошло и месяца после похорон, а родственники уже делят имущество.

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