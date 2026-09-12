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Царьград

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БРИКС посадил деревья после саммита в Индии 12-13 сентября

БРИКС посадил деревья после саммита в Индии 12-13 сентября

На саммите БРИКС в Индии 12-13 сентября лидеры стран сделали совместное фото и посадили деревья у комплекса "Бхарат Мандапам".

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