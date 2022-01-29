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Медведев против Надаля в финале AO, Влахович в «Ювентусе», сезон КХЛ продолжат после Пекина, фанаты «Крыльев» и «Рубина» против Fan ID, Зарема вновь в эфире и другие новости

Медведев против Надаля в финале AO, Влахович в «Ювентусе», сезон КХЛ продолжат после Пекина, фанаты «Крыльев» и «Рубина» против Fan ID, Зарема вновь в эфире и другие новости

Доброе утро! Выходные уже здесь, как и наш утренний дайджест. Освежаем в памяти главные новости пятницы ☀️ Медведева оштрафовали, экс-зенитовец сделал хет-трик за Венесуэлу, Зубов стал легендой «Далласа» 1.

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