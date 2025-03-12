Перспективы встречи Путина и Трампа – что происходит в США по версии Дугина Евгения КомароваВозглавляющий Институт «Царьград» Александр Дугин озвучил свою версию того, что происходит в США и чего ждать от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.