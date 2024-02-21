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Интересные факты о галстуках, которые стоит знать

Интересные факты о галстуках, которые стоит знать

С момента появления в 17 веке ярких галстуков, которые носили хорватские наёмники, чтобы отличаться на поле боя, мужские галстуки стали ключевым элементом мужской моды на протяжении вековСегодня галстуки являются неотъемлемым атрибутом профессиональных и официальных мероприятий.

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