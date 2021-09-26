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Митрополит Иларион рассказал об источниках доходов священнослужителей - «Религия»

Митрополит Иларион рассказал об источниках доходов священнослужителей - «Религия»

МОСКВА, 25 сен - . Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что священнослужители РПЦ не боятся говорить об источниках доходов, так как они получены трудовым путем.

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