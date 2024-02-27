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Токаев пригласил на саммит ШОС генсека ООН, который вышел из себя при упоминании Путина

Токаев пригласил на саммит ШОС генсека ООН, который вышел из себя при упоминании Путина

Глава Казахстана ждёт Антониу Гутерриша на саммите ШОС, который состоится в июле.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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