Токаев пригласил на саммит ШОС генсека ООН, который вышел из себя при упоминании Путина

Глава Казахстана ждёт Антониу Гутерриша на саммите ШОС, который состоится в июле.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
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