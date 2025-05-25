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Несекретные материалы

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    Украинское не сопротивление, а Укро-фашистский пидористический режим .«Россия хочет уже...

«Россия хочет уже не четыре, а семь регионов Украины»

«Россия хочет уже не четыре, а семь регионов Украины»

Российские войска в ближайшее время начнут мощное наступление в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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Комментарии
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Надежда
ХАРЬКОВ!
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6 час.
Геннадий Хрипунов
Украинское не сопротивление, а Укро-фашистский пидористический режим .
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3 час.
Sema
&quot;ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ И КОНЦА ЕЙ НЕ ВИДНО&quot;. Эта война уже унесла тысячи и тысячи жизней, а раз конца ей не видно, значит и ещё унесет. Страшно подумать, что в двадцать первом веке люди, как в средневековье, продолжают жертвовать человеческими жизнями ради владения какими-то территориями. Вспоминается, как утешение, одно Библейское местописание: «Он (Бог) будет судьёй народов и уладит разногласия между многими народами. Они перекуют свои мечи на плуги и копья на серпы. Народы не пойдут друг на друга с мечом и больше не будут учиться воевать» (Исайя 2:4). Как в наши дни прожить без веры?
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3 час.
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