«Россия хочет уже не четыре, а семь регионов Украины»

Sema

"ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ И КОНЦА ЕЙ НЕ ВИДНО". Эта война уже унесла тысячи и тысячи жизней, а раз конца ей не видно, значит и ещё унесет. Страшно подумать, что в двадцать первом веке люди, как в средневековье, продолжают жертвовать человеческими жизнями ради владения какими-то территориями. Вспоминается, как утешение, одно Библейское местописание: «Он (Бог) будет судьёй народов и уладит разногласия между многими народами. Они перекуют свои мечи на плуги и копья на серпы. Народы не пойдут друг на друга с мечом и больше не будут учиться воевать» (Исайя 2:4). Как в наши дни прожить без веры?