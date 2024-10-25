Boeing в центре нового космического скандала: взрыв Intelsat-33e угрожает спутникам России

Разрушение спутника на околоземной орбите в представлении художника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert89 Новости дня за сегодня сообщают, что инцидент с взрывом спутника Intelsat-33e, разработанного компанией Boeing, вызвал серьезные опасения в космической отрасли.