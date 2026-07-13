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Натрий-ионные батареи могут помочь США сократить отставание от Китая

Натрий-ионные батареи могут помочь США сократить отставание от Китая

Литий — узкое место Глобальная гонка за чистую энергию требует батарей. И пока доминирующая технология — литий-ионная — сама по себе создаёт зависимость: примерно 75% мирового производства лития приходится на Чили, Австралию и Китай.

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