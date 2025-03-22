Спецпредставитель Уиткофф сообщил о согласии Киева провести выборы — 1122-й день СВО

Власти Украины согласились на проведение выборов в стране, сообщил 21 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф, задействованный в переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
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