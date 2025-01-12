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Байден заявил, что Украина все еще может победить в конфликте с РФ

Байден заявил, что Украина все еще может победить в конфликте с РФ

Покидающий свой пост президент США Джо Байден еще раз подтвердил, что руководство Демократической партии Штатов правильно поступило, вынудив его отказаться от дальнейшего участия в президентской кампании прошлого года.

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Комментарии
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ГН
Галина Назарова
Байден заявил....а разве ОН ЕЩЕ РАЗГОВАРИВАЕТ? Я думала , что только мороженое жрет
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18 час.

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