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Царьград

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Певица Валерия призналась в страхе стать обузой для детей

Певица Валерия призналась в страхе стать обузой для детей

Певица Валерия назвала своим главным страхом возможность стать обузой для детей. 58-летняя артистка отметила, что стремится всегда быть в одном темпе со своими детьми и внуками, стараясь максимально влиять на собственную жизнь без посторонней помощи.

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