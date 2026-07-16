Певица Валерия призналась в страхе стать обузой для детей

Певица Валерия назвала своим главным страхом возможность стать обузой для детей. 58-летняя артистка отметила, что стремится всегда быть в одном темпе со своими детьми и внуками, стараясь максимально влиять на собственную жизнь без посторонней помощи.
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