ABC: несколько взрывных устройств нашли в дилерском центре Tesla

Несколько взрывных устройств нашли в дилерском центре Tesla в Техасе. Об этом сообщил телеканал ABC. «В понедельник утром в дилерском центре Tesla в Остине, штат Техас, было обнаружено несколько взрывных устройств», — сообщили журналисты.
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