Зепюр Брутян о странном способе расслабляться: «Ничего не могу поделать с собой»

Актриса Зепюр Брутян призналась своим подписчикам в любви. На этот раз не к ним, а к уборке. Оказывается, жена успешного артиста с неплохими гонорарами, речь о Павле Прилучном, молодая мама и просто красавица не пользуется положением, а наводит порядок в большом доме самостоятельно.
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