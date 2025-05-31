Зепюр Брутян о странном способе расслабляться: «Ничего не могу поделать с собой»

Актриса Зепюр Брутян призналась своим подписчикам в любви. На этот раз не к ним, а к уборке. Оказывается, жена успешного артиста с неплохими гонорарами, речь о Павле Прилучном, молодая мама и просто красавица не пользуется положением, а наводит порядок в большом доме самостоятельно.