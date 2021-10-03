Россиянам назвали лучший бензин для использования зимой

Автомобиль надо заправлять бензином с рекомендованным производителем октановым числом. О лучшем топливе для использования в зимний период агентству «Прайм» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников.
Автомобиль надо заправлять бензином с рекомендованным производителем октановым числом. О лучшем топливе для использования в зимний период агентству «Прайм» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников.
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