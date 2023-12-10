«Ньютон» хочет перевести заблокированные на СПБ бирже ИЦБ в другой депозитарий

Брокер «Ньютон Инвестиции» (развивает сервис «Газпромбанк Инвестиции», ранее компания называлась «ГПБ Инвестиции», в частности, писал «Интерфакс») готовится перевести заблокированные в депозитарии СПБ биржи (им выступает «СПБ банк») ценные бумаги в другой депозитарий, следует из новой редакции условий осуществления депозитарной деятельности «Ньютон Инвестиций», которые вступают в силу с 21 декабря.