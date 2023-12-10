НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Кто такую ахинею несусветную сочиняет ? Не поленился ведь столько фуфла нарисовать !                            ...Что такое плавающ...
  • Vitya Ostap
    А толку в втб он не работаетВТБ предложил бан...
  • Вадим Скоробогатов
    А не надо с ними разговаривать...И будет вам счастье....Что делать, если ...

«Ньютон» хочет перевести заблокированные на СПБ бирже ИЦБ в другой депозитарий

«Ньютон» хочет перевести заблокированные на СПБ бирже ИЦБ в другой депозитарий

Брокер «Ньютон Инвестиции» (развивает сервис «Газпромбанк Инвестиции», ранее компания называлась «ГПБ Инвестиции», в частности, писал «Интерфакс») готовится перевести заблокированные в депозитарии СПБ биржи (им выступает «СПБ банк») ценные бумаги в другой депозитарий, следует из новой редакции условий осуществления депозитарной деятельности «Ньютон Инвестиций», которые вступают в силу с 21 декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх