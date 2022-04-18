Соединение РЭБ Восточного военного округа ВВО, дислоцированное в Хабаровском крае, отметило 80-летие со дня образования

На территории соединения была развернута выставочная экспозиция, на которой были представлены современные образцы комплексов РЭБ, ретротехники «Газ АА» и многих других образцов военной техники и вооружения.
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