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Мода и Шоу-бизнес

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Дело о похищении Руссо вышло на новый виток через двадцать лет

Дело о похищении Руссо вышло на новый виток через двадцать лет

Дело в отношении одного из предполагаемых похитителей Авраама Руссо передано в военный суд. Руссо, четырехкратного обладателя «Золотого граммофона», в 2004 году некие представители криминального бизнеса хотели заставить работать на себя.

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