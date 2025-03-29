Дело о похищении Руссо вышло на новый виток через двадцать лет

Дело в отношении одного из предполагаемых похитителей Авраама Руссо передано в военный суд. Руссо, четырехкратного обладателя «Золотого граммофона», в 2004 году некие представители криминального бизнеса хотели заставить работать на себя.
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