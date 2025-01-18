Составили список самых удобных моделей авто для возрастных водителей

С возрастом требования, предъявляемые к автомобилю, меняются. На первый план выходят комфорт, безопасность и простота использования, в то время как ходовые качества и спортивный стиль вождения теряют актуальность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии