Женщина-абьюзер: как вывести ее на чистую воду и слезть с крючка

Разбираемся, что делать, когда слабый пол наносит сильный удар, и почему многим это нравится. фото: кадр из фильма «Полночь в Париже», 2011В обществе принято считать, что абьюз — это прерогатива сильного пола.
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