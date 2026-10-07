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Медицинские компании нарастили объем международных расчетов почти на треть

Медицинские компании нарастили объем международных расчетов почти на треть

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября, ФедералПресс. Объем международных расчетов российских компаний в сфере медицины, фармацевтики и медицинского оборудования через систему А7 с начала 2026 года вырос на 29%.

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