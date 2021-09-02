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Миро отчитала Проклову за защиту насильника: «Превзошла своих гонителей»

Миро отчитала Проклову за защиту насильника: «Превзошла своих гонителей»

Скандально известный блогер Лена Миро усомнилась в правдивости истории актрисы Елены Прокловой. Советская Герда не так давно сделала заявление, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам со стороны ныне покойного известного режиссера.

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