Вагонетка насмерть задавила рабочего в метро Петербурга

Трагедию уже расследует Следственный комитет. В Петербурге сотрудника метро убила вагонетка. По факту гибели рабочего в подземке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
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