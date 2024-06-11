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Вагонетка насмерть задавила рабочего в метро Петербурга

Вагонетка насмерть задавила рабочего в метро Петербурга

Трагедию уже расследует Следственный комитет. В Петербурге сотрудника метро убила вагонетка. По факту гибели рабочего в подземке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

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