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Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии

Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии

Пока Киев лихорадочно ищет способы удержать фронт, Запад уже открыто расписал для Украины роль послевоенного санитарного кордона, чья единственная задача — вечно воевать с русскими.

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