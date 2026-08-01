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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усачева о работе тренером в Китае: «Ощущала себя там некомфортно, не в своей тарелке, чужой сильно»

Российская фигуристка Дарья Усачева призналась, что ощущала себя чужой в Китае , когда работала там тренером.

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