4 неочевидные, но крайне интересные особенности простого молотка

Молоток один из самых древних, распространенных и, как кажется, простых инструментов. Последнее справедливо только отчасти, так как в действительности даже самый простой молоток намного «хитрее», чем может показаться на первый взгляд.
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