Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Консервы из сайры начали выпускать без сайры. Замена на сардину стала поводом для проверки Роспотребнадзора, пишут СМИ.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Консервы из сайры начали выпускать без сайры. Замена на сардину стала поводом для проверки Роспотребнадзора, пишут СМИ.
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