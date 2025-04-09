"Запрещено на Украине". То самое интервью Жириновского провокатору Гордону

Андрей Тимохин опять соткали из правды и лжи эту статейку.😡

ВС Вадим Скоробогатов А мозги ты забыл включить...иль их у тебя нет???ЖИРИК ПРАВ НА ВСЕ1000000000000...Только упёртые ИДИОТЫ не хотят это видеть.