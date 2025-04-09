Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Запрещено на Украине". То самое интервью Жириновского провокатору Гордону

"Запрещено на Украине". То самое интервью Жириновского провокатору Гордону

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2020-м году дал интервью украинскому тележурналисту Дмитрию Гордону, который отличается, как известно, своим эпатажем и радикальностью в антироссийских взглядах.

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Комментарии
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Андрей Тимохин
опять соткали из правды и лжи эту статейку.😡
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А мозги ты забыл включить...иль их у тебя нет???ЖИРИК ПРАВ НА ВСЕ1000000000000...Только упёртые ИДИОТЫ не хотят это видеть.
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12 час.
Игорь Кинжалов
Лемминг, если мозги у тебя протезные, сопи в тряпочку и не смеши знающих людей своим идиотским комментарием...Неуч безграмотный...
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12 час.
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