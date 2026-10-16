Минобороны России заявило о провале всех попыток неприятеля вырваться из окружения. 16-10-2026 11:53 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Варваровка и Николаевка, которые находились внутри котла в Харьковской области.