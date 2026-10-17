Гранты на 24 миллиона, тайные переговоры с Канье Уэстом и флаг Азербайджана для Гном Гномыча. Кто на самом деле стоит за империей Евгения Плющенко и Яны Рудковской? Фигурное катание — это не только четверные прыжки и слезы на льду, это многомиллионный бизнес, где на кону стоят репутации и государственные бюджеты.
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