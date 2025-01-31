Компания Grayscale запускает ETF для инвестиций в биткоин-майнинг

Компания Grayscale, крупный игрок в сфере управления активами, анонсировала запуск нового биржевого фонда (ETF) с тикером MNRS, который предоставит инвесторам возможность вкладывать средства в компании, занимающиеся майнингом биткоина (BTC).
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