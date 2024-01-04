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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разин о 3:2 с «Сочи»: «Металлург» проспал первый период – отходил, наверное, от праздников. Хорошо, что потом собрались» 

К середине второго периода «Металлург» проигрывал счетом 0:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Провели очень плохой первый период.

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