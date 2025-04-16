БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Шумиха вокруг казахстанских редкозёмов: беглые релоканты оживились

Шумиха вокруг казахстанских редкозёмов: беглые релоканты оживились

Марат НУРГОЖАЕВ  Похоже, беглые и прикормленные коллективным Западом русскоязычные либералы – представители так называемой несистемной оппозиции, отсиживающиеся за бугром, продолжают тешить себя надеждой по расчленению России и подспудно стравливанию Москвы сразу со всем постсоветским пространством.

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