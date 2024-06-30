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Региональная Юридическая Служба

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Аналитики выяснили, чего больше всего боятся россияне с приходом искусственного интеллекта

Аналитики выяснили, чего больше всего боятся россияне с приходом искусственного интеллекта

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) не могло остаться незамеченным. В России, как и во всем мире, ИИ уже активно внедряется в различные сферы жизни: от медицины и транспорта до образования и производства.

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