Россиян призвали не принимать бесконтрольно витамин D в больших дозах

У проживающих в умеренных и крайних широтах северного и южного полушария, действительно есть дефицит витамина D — такие люди могут страдать от проблем с обменом кальция и последующими активностями метаболизма, которые меняются в худшую сторону.
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