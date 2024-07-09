Мама Тимати резко высказалась в адрес Анастасии Решетовой

Мать рэпера Тимати, Симона вмешалась в скандал Алсу и Анастасии Решетовой. В какой-то момент пользователи интернета допускали, что у Анастасии Решетовой и Тимати произошло расставание из-за его матери, Симоны.
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