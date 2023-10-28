Почему Россия решила напомнить про свое ядерное оружие

Будни мужчин. Все что нам интересно

В качестве эпиграфа к данной публикации хотелось бы привести цитату от одного из самых знаменитых в мире топ-менеджеров Лидо Энтони «Ли» Якокка: «Правильное решение, принятое с опозданием, является ошибкой».