Почему Россия решила напомнить про свое ядерное оружие

В качестве эпиграфа к данной публикации хотелось бы привести цитату от одного из самых знаменитых в мире топ-менеджеров Лидо Энтони «Ли» Якокка: «Правильное решение, принятое с опозданием, является ошибкой».
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