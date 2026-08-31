Две 200-мегапиксельные камеры и «квадратная» фронталка как у iPhone 17 Pro: в Китае к выходу готовится новый флагман, и это может быть Honor Magic 9 Pro

200-мегапиксельные датчики — в основном объективе и объективе с оптическим зумом Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о будущем китайском флагмане.
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