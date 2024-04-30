". каштан над городом цветёт. " Кашта́н (лат. Castánea) — небольшой род деревьев семейства Буковые (Fagaceae) .
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". каштан над городом цветёт. " Кашта́н (лат. Castánea) — небольшой род деревьев семейства Буковые (Fagaceae) .