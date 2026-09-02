Тест по географии: сможете назвать столицы этих стран?

Уверены, что не ошибетесь?С первого класса на уроках географии школьники знакомятся с понятием столицы — главным городом государства, в котором обычно располагаются важнейшие органы власти и государственные учреждения.
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